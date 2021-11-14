BAŞKAN’DAN ÖĞRENCİLERE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’nın Üniversite öğrencilerine söyleşide vermiş olduğu

Bu haber 2021-11-14 22:28:43 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’nın Üniversite öğrencilerine söyleşide vermiş olduğu her ay bir etkinlik sözü kapsamında öğrenciler için bu ay Keremali Yaylasına Doğa yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri için Balık Ekmek, Tiyatro Kursu etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin gönüllerini feth eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bu ay yapılacak etkinlik için öğrencilerden gelen Doğa yürüyüşü talebini yerine getirerek bir kez daha öğrencileri mutlu etti.

Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO bahçesinden öğrencileri araçlarla Keremali Yaylasına götüren Başkan Soykan Keremali Türbesine ziyaretten sonra Keremali Gölünde ikram verdi. öğretmen ve öğrencilerle birlikte Doğa’nın muhteşem manzarası altında haftanın yorgunluğunu ve stresini attı.