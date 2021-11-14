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ASAKYAZI GALİP 2-0,ALAAĞAÇ BERABERE 2-2

Süper amatör Kümenin 3. Hafta maçlarını Evinde bugün oynayan As Akyazı kayıpsız
Bu haber 2021-11-14 17:23:54 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Süper amatör Kümenin 3. Hafta maçlarını Evinde bugün oynayan As Akyazı kayıpsız geçerken, Dün oynanan maçta rakibi Teksporu her iki devrede attığı gollerle 2-0 yendi. Diğer takımımız Alaağaçspor kendi evinde Hanlıköy karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı  ve maç 2-2 sona erdi.

ASAKYAZISPOR -2    TEKSPOR           -0

HAKEMLER:  Mehmet Akıncık *** Oğuzhan Çalışkan ** Görkem Cesur***

ASAKYAZISPOR: Emrecan***  Cavit ** (Cihan***) Beytullah *** Oğuzhan *** (Alper**) Hasan *** Muhammet *** Emre *** Gökmen ** (Muhammet**) Numan *** Berkay *** Yalçın ***

ANTRENÖR:  Tolga Tosun

SAKARYA TEKSPOR: Yunus ** Berat** (Melih**) Çağrı**(yunus**) Murat** (Alper**) Hasan** Erkan *** Alper** Eyüp ** (Y.Sabri **) Mertcan ** Zekeriya ** Ömer **

ANTRENÖR:  Naim Beriş

KIRMIZI KART:---

GOLLER: Dk. 32 Yalçın, Dk. 90+3 Cihan (ASAKYAZSPOR)

 
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