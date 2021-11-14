ASAKYAZI GALİP 2-0,ALAAĞAÇ BERABERE 2-2

Süper amatör Kümenin 3. Hafta maçlarını Evinde bugün oynayan As Akyazı kayıpsız

Bu haber 2021-11-14 17:23:54 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.