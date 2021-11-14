ASAKYAZI GALİP 2-0,ALAAĞAÇ BERABERE 2-2

Süper amatör Kümenin 3. Hafta maçlarını Evinde bugün oynayan As Akyazı kayıpsız geçerken, Dün oynanan maçta rakibi Teksporu her iki devrede attığı gollerle 2-0 yendi. Diğer takımımız Alaağaçspor kendi evinde Hanlıköy karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.
ASAKYAZISPOR -2 TEKSPOR -0
HAKEMLER: Mehmet Akıncık *** Oğuzhan Çalışkan ** Görkem Cesur***
ASAKYAZISPOR: Emrecan*** Cavit ** (Cihan***) Beytullah *** Oğuzhan *** (Alper**) Hasan *** Muhammet *** Emre *** Gökmen ** (Muhammet**) Numan *** Berkay *** Yalçın ***
ANTRENÖR: Tolga Tosun
SAKARYA TEKSPOR: Yunus ** Berat** (Melih**) Çağrı**(yunus**) Murat** (Alper**) Hasan** Erkan *** Alper** Eyüp ** (Y.Sabri **) Mertcan ** Zekeriya ** Ömer **
ANTRENÖR: Naim Beriş
KIRMIZI KART:---
GOLLER: Dk. 32 Yalçın, Dk. 90+3 Cihan (ASAKYAZSPOR)