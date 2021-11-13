AKYAZI’DA 1248 MÜLTECİ KIZILAY KART KULLANIYOR

Kızılay kart programları dış erişim biriminde çalışmakta olan Ahmet Enes Akıncı

Bu haber 2021-11-13 23:18:24 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Kızılay kart programları dış erişim biriminde çalışmakta olan Ahmet Enes Akıncı ve Huzeyfe Akkoyun Akyazı’ya gelip Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile bir görüşme yaptı.

Yapılan ziyaretin Akyazı’da yaşamlarını sürdürmekte olan ve Kızılay karttan yararlanan mültecilerle ilgili olduğunu söyleyen temsilci Mustafa Birincioğlu, şu an itibarıyla Akyazı’da Kızılay karttan yararlanan mülteci sayısının 1248 olduğunu ve kişi başına her ay 155 lira ödendiğini, Kızılay’ın aracılık yaptığı bu ödemelere ilişkin bütçenin ise Avrupa tarafından karşılandığını söyledi.