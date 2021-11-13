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Nihat Hatipoğlu Kuzuluk’ta

ATV televizyonunda program yapan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine
Bu haber 2021-11-13 23:16:25 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

ATV televizyonunda program yapan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine geldi ve bir günlük dinlenmenin ardından da geri döndü.

Nihat Hatipoğlu dinlendiği tesislerin bahçesinde gezerken karşılaştığı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ile de sohbet etti. İkili arasında yapılan sohbet Kuzuluk ve İhlas Kaplıca tesisleri üzerine oldu. Kuzuluk’un çok güzel bir mahalle olduğunu anlatan Hatipoğlu, insanlarının da sıcakkanlı ve misafirperver olduklarının altını çizdi ve ileriki günlerde daha fazla kalmak için tekrar geleceğim dedi.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da ünlü televizyon programcısı ve İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile güzel bir sohbet yaptıklarını söyledi ve tekrar geleceğini söyleyen değerli misafirimizi bizde Kuzuluklular olarak ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı kendisine söyledim dedim.

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