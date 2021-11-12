YONGALIK MAHALLESİ HALKI BOZUK YOLLARINDAN MUZDARİP

Akyazı’nın Ballıkaya Barajı bölümünde buluna Yongalık Mahallesi halkı bozuk

Bu haber 2021-11-12 21:36:40 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Ballıkaya Barajı bölümünde buluna Yongalık Mahallesi halkı bozuk yollarımız bizleri iyice usandırdı rahatsızlığımız had safhada bir an önce bakım onarım ve asfaltlanması gerekiyor diye feryad ediyor.

MHP Akyazı İlçe teşkilatının her hafta bir mahalleye yaptığı ziyaretlerde bu haftaki ziyaret Akyazı’nın Yongalık mahallesine idi.

İlçe Başkanı Ali Dertli başkanlığında meclis üyesi Ahmet Çetin ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı sohbet toplantısında ana konu bozuk olan mahalle yolları idi.

Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sohbet toplantısında muhtardan daha çok vatandaşlar mahalle sorunlarını dile getirdi.

Ne zaman biteceği bilinmeyen Ballıkaya barajı inşaatında çalışan ağır tonajlı kamyonlar ve Orman İşletmesinin kamyonlarının sebep olduğu yollarının bozukluğundan dert yanan mahalle halkı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililerin söz verdiği halde ilçeye ulaşım ve komşu mahalle yollarının bakımı ve onarımı hala yapılmadı. Önümüz kış tozdan, çamurdan bir an önce bizi kurtarın diyerek kızgın olduklarını ifade ettiler. Yollarımızın yapılması için yol mu kapatmamız gerekiyor diyerek barajın da bir an önce tamamlanıp faaliyete geçmesini de isteyen Yongalık’lıların Orman işletmesinden de istekleri var.

Orman İşletmesinin mahalle sınırları içinde kalan kereste deposunun dere yatağı içindeki bölümünün olası sel baskınlarında tehlikeli olabileceğini ve Taşburun, Salihiye, Küçücek, Batakköy, Kazancı ve Gebeş mahallelerindeki köprüler için tehdit oluşturabileceği ifade edilerek bir an önce bu kerste deposunun dere yatağından kaldırılmasını, geçtiğimiz aylarda Kastamonu’da meydana gelen selde tomrukların sebep olduğu felaketi örnek vererek istediler.

Yongalık’lılar Akyazı’nın hayvan Pazarının mahallelerinde yapılması talebinde de bulunarak bu sayede bölgemizde hayvancılığın gelişeceğini söylediler.

Muhtar Hasan Daloğlu Yazaki Bölgesindeki göl park tesisleri hakkında da bilgi istedi. Bu konuda Meclis üyesi Ahmet Çetin açıklamada bulundu.

Toplantının sonunda Başkan ali dertli sorunlarınızı dinledik ve not aldık Bu konuyu önümüzdeki ay meclis gündemine getirip bir dosya halinde çözüm getirilmesi talebi ile belediye başkanlığına ileteceklerini söyledi ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek mahalle halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.