REŞADİYE İÇME SUYUNU ARIYOR

SASKİ Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde yeterli miktarda suyu bulmak

Bu haber 2021-11-11 23:41:11 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

SASKİ Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde yeterli miktarda suyu bulmak için başlattığı sondaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu güne Kadar Reşadiye Mahallesinde iki kez sondaj yapan, ilkinde yeterli içme suyunu bulamayan, ikincisinde bulduğu su ile ilgili taklil sonucunun iyi olmaması üzerine üçüncü sondaj çalışmasını başlatan SASKİ çalışmalarından olumlu sonuç bekliyor.

SASKİ Yetkilileri 114 metrede yeterli ve kaliteli su bulacaklarına inandıklarını söyledi. Sürdürülmekte olan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce ve SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan çalışma ekibine teşekkür ettiler.