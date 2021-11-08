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BAŞKAN SOYKAN’DAN KONURALP’E TAZİYE ZİYARETİ

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Konuralp İlkokulu Müdür Yardımcısı
Bu haber 2021-11-08 23:23:26 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Konuralp İlkokulu Müdür Yardımcısı Muharrem Yaşa’nın görev yaptığı okula giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Okul Müdürü Mehmet Akçan ile öğretmenlere üzüntülerini dile getirdi ve baş sağlığı diledi.

Ziyarette duygularını dile getiren başkan Bilal Soykan Akyazı olarak çok değerli bir Eğitim Neferini kaybetmenin derin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum öğretmenimize Allah’tan rahmet  kederli ailesine , Konuralp İlkokulumuz ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ ın  okula yaptığı taziye ziyaretinin okul çevrelerinde memnuniyetle karşılanırken Okul Müdürü Mehmet  Akcan Başkan Soykan’a teşekkür etti.
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