GELECEĞE NEFES OLACAK YENİ FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde “Geleceğe Nefes" Dünyaya Nefes sloganıyla ülke genelinde
Bu haber 2021-11-11 22:45:09 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla ülke genelinde aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni Akyazı’da da gerçekleştirildi. 

Nilüfet Hatun Anadolu Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Lise öğrenciler günün anlamına uygun konuşmalar yaptılar Şiirler okudular ve marşlar söylediler.

11 Kasım Mili ağaçlandırma Bayramında 84 Milyon hep birlikte “Bugün Fidan, Yarın Nefes” diyoruz, Dünya’ya nefes oluyoruz. Haydi, Türkiye Geleceğe Nefes ol sloganıyla tüm Türkiye’de aynı anda düzenlenen Fidan dikme töreni İlçemizde de Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Fidan Dikme törenine Akyazı KaymakamıYakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı Ali Dertli, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Orman Müdürü Erkan Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Gençlerimize ve gelecek nesillerimize Orman bilincini ve orman sevgisini aşılayarak küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin artarak büyüyen etkilerini ortadan kaldırarak iklim değişikliğini tersine çevirmek adına “iklimden daha hızlı değişeceğiz” sloganı ile doğaya hediye edilen Fidanlar Akyazı’da da toprakla buluştu.

Fidan dikim törenine katılan protokol da Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan,  AK Parti  İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, bazı daire müdürleri, okullarını temsilen öğrenci ve öğretmenler katılarak kendi adlarına öğrencilerle birlikte fidan diktiler.

 
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