MHP’li ERGÜN ÖZTÜRK ORMANKÖY- AKYAZI ARASI DUBLE YOL OLSUN

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Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergün Öztürk,
Bu haber 2021-11-08 08:02:38 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergün Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada Akyazı'lı vatandaşlarımızın en çok şikayetçi olduğu ilçe giriş noktaları konusundaki taleplerini gündeme getirdi.İlçe giriş noktalarının peyzaj, ışıklandırma ve yol iyileştirme/genişletme konusunda vatandaş çözüm bekliyor dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Ergün Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada "İlçe girişinin duble yol yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili çok şikayet alıyoruz.

İlçemizde su hatları 1990'lı yıllarda yapıldı ve artık değişmesi gerekiyor. SASKİ'nin yaptığı çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Başta ana arterler olmak üzere ilçemizdeki su şebekesinin yenilenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 
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