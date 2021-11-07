AKYAZI MİLLİ EĞİTİM BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiası değerli bir eğitimcisini kaybetti. Akyazı Gazi Süleymanpaşa

Bu haber 2021-11-07 16:41:17 eklenmiş ve 404 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Milli Eğitim camiası değerli bir eğitimcisini kaybetti. Akyazı Gazi Süleymanpaşa camii emekli müezzinlerinden merhum Mustafa Yaşa’nın oğlu, Muhsin, Mehmet ve Mürsel Yaşa’nın kardeşleri, Emekli Öğretmen İsmail Başol’un kayınbiraderi Konuralp İlkokulu Müdür Yardımcısı Muharrem Yaşa geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Çalışkanlığı, yardım severliliği ve gülen yüzü ile hem çevresinin ve hem de milli eğitim camiasının sevilen ve sayılan isimlerinden biri olan Muharrem Yaşa aynı zamanda Sakarya İzciliğinin de önemli liderlerinden biri idi.

Merhum Muharrem Yaşa’nın cenazesine oldukça kalabalık bir cemaat katılırken cenaze namazını da Sakarya Müftüsü Hasan Başiş kıldırdı.

Muharrem Yaşa’nın cenazesi kılınancenaze namazının ardından merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.