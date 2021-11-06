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YONGALIK MAHALLESİ ASFALTA KAVUŞUYOR

Akyazı Belediyesi Fen işleri ekiplerince Yongalık Mahallesinde 4 gündür
Bu haber 2021-11-06 07:24:11 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen işleri ekiplerince Yongalık Mahallesinde 4 gündür süratle devam eden sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Fen işleri ekiplerince 4 gündür devam eden çalışmaları sık sık sahada yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “İlçemiz genelinde Hemen her mahallemizde mutlaka devam eden bir teknik çalışmamız var. Bu çalışmalarımızıaciliyet ve öncelik sırasına göre planlı ve programlı sürdürüyoruz. Sıcak Asfalt bekleyen ve talebi olan tüm mahallelerimizi biliyoruz. Buralar için çalışma plan ve programımız dâhilinde gereken yapılacak. Alt yapısı tamamlanmayan yollarımızda ilk olarak gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız sonrasında ise sıcak Asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar ilçemiz genelinde 150 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik yılsonuna kadar 170 bin ton olmasını hedefliyoruz. İnşallah ilçemiz genelinde tüm yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturmak gayesindeyiz.Tüm yollarımızı güzelleştireceğiz, halkımızın ayağını tozdan çamurdan kurtaracağız ”dedi.

 
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