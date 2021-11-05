MHP MAHALLE GEZİLERİNDE SON DURAK YAĞCILAR

Akyazı MHP sürdürmekte olduğu mahalle sohbetlerine bu hafta Yağcılar mahallesinde

Bu haber 2021-11-05 21:12:43 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP sürdürmekte olduğu mahalle sohbetlerine bu hafta Yağcılar mahallesinde devam etti. Muhtar Ali Öz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen sohbet toplantısına mahalle halkı bir hayli ilgili idi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaret amaçlarının sohbet olduğunu ve mahallenizin ihtiyaçlarını belirleyerek çözüme kavuşturulması için cumhur ortağımıza iletip takipçisi olacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Mahalle Muhtarı Ali Öz MHP’li misafirlerine hoş geldiniz dedikten donra mahallesinin acilen çözüm isteyen sorunlarının yazılı olduğu bir listeyi MHP İlçe Başkanına verdi.

Muhtar Ali Öz’ün listesinde Yuvalak ve Pazarköy bağlantı yolları ile mahalle ara yolları olmak üzere 5 kilometre yollarının yapılması, Mahalleye doğal gaz bağlanması, Abone sayısının artması ile voltaj düşüklüğü yaşanması dolayısı ile elektrikli aletlerin arızalanmasına neden olduğu bu sorunun çözülmesi ve internet hızının artırılması gibi sorunlar yer almakta idi.

Sohbette mahalle halkının da dertleri vardı. Yaz aylarında su sıkıntı yaşanması, Mahalleden geçen minibüslerinin 1 kilometrelik yol için 3.5 lira ücret aldıklarını bunun makul bir seviyeye indirilmesi gibi sorunların da yaşandığı dile getirildi.

Yağcılar sohbetinde bir şahıs tarafından belediyeye bağışlanan aracın kim tarafından bağışlandığı gündeme geldi. Ve eleştirilere neden oldu. Başkan Ali Dertli araç bağışının ilave gündemle meclise geldiğini ve gurup olarak bu maddeye çekimser oy kullandıklarını söyledi.

Başkan Ali Dertli, Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin ve İksan Özcan ile Osman Dedecan’la Yağcılar mahallesi sohbet toplantısına katılan MHP heyeti topluca çekilen fotoğrafın ardından Muhtar Ali Öz’e kendilerine gösterilen misafirperverlikten doları teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.