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Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü

Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü

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Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları yönetim kurulu Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında
Bu haber 2021-11-04 22:31:42 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları yönetim kurulu Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında toplandı. İl Akyazı Koordinatörü Beyhan İlhan’ın da katıldığı toplantıda Ak Kadınlar yönetim kurulu üyelerinin geride kalan hafta içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini dinlediler ve toplantı sonrası yapacakları çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi aktarımı yaptılar.

Ak Kadınlar toplantı sonrası önce hafta nedeniyle Kızılay Akyazı temsilciliğini ziyaret ettiler daha sonra da İlçe Sağlık Müdürlüğünün “kanser haftası” nedeniyle öğretmen evinde düzenlediği etkinliğe katıldılar.
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