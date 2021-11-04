Akyazı’da meme kanseri farkındalık etkinliği

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün

Bu haber 2021-11-04 22:30:43 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “ Meme kanseri farkındalık etkinliği” Akyazı Öğretmen evinde yapıldı.

Etkinlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı, Öğretim Üyesi Dr. Fatma Cevahir ve İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel yaptıkları konuşmalarda meme kanseri ile ilgili geniş bilgiler verdiler ve hastalıkla ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği hususu üzerinde duruldu.

Konuşmacılar ayrıca yılda bir kez tarama yaptırılmasının kadınlarda sıklıkla görülen meme kanseri ile mücadelede olumlu sonuçlar verdiğini söylediler ve kadınlarımıza tavsiye ediyoruz dediler.

Etkinliğe katılanlara İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından tarama yapıldı ve pempe kurdele takıldı.