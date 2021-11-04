Traktörle çarpışan Motosiklet sürücüsü yaralandı

Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde aynı istikamette seyreden Traktör

Bu haber 2021-11-04 19:08:09 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.