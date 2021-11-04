Traktörle çarpışan Motosiklet sürücüsü yaralandı

Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde aynı istikamette seyreden Traktör ile Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Kuzuluk istikametinden Akyazı yönüne seyir halindeki Traktör Karaçalılık dolmuş durakları yönüne sapmak isteyince arkasından gelen Motosiklet ile çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı Motosiklet sürücüsü Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı