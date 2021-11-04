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TOPAĞAÇ'LI GEZER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

47 yaşında 3 Çocuk annesi Emine Gezer Dualarla toprağa verildi
Bu haber 2021-11-04 18:45:00 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

47 yaşında 3 Çocuk annesi Emine Gezer Dualarla toprağa verildi

Yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 Çocuk annesi 47 yaşındaki Emine Gezer dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi

Akyazı Topağaç Mahallesi halkından Gezer İnşaat işletmecileri Abdullah,Ali ve Adnan Gezer’in yengeleri ,Furkan Gezer'in annesi,İlçemiz esnaflarından Perdeci Mehmet Gezer’in eşi Emine gezer yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

 Cenazesi Hastanedeki işlemlerin ardından bu gün Pandemi kuralları çerçevesinde Topağaaç Mahallesinde öğlen sonrası hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi
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