TOPAĞAÇ'LI GEZER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

47 yaşında 3 Çocuk annesi Emine Gezer Dualarla toprağa verildi
Yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 Çocuk annesi 47 yaşındaki Emine Gezer dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi
Akyazı Topağaç Mahallesi halkından Gezer İnşaat işletmecileri Abdullah,Ali ve Adnan Gezer’in yengeleri ,Furkan Gezer'in annesi,İlçemiz esnaflarından Perdeci Mehmet Gezer’in eşi Emine gezer yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.