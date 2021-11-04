YUVALAK CADDESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

Akyazı Yeni Cami Yuvalak Caddesinde bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi,Çıkan yangın İtfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü
Edinilen bilgilere göre Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesinde 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir işyerinde Elektrik panolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı.Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü.
Yangının işyeri Elektrik panolarındaki kısa devre nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulurken Polis olayla ilgili inceleme başlattı.