Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü

Ak Kadınlar gündem maddelerini görüştü

Akyazı’da meme kanseri farkındalık etkinliği

Akyazı’da meme kanseri farkındalık etkinliği

Traktörle çarpışan Motosiklet sürücüsü yaralandı

Traktörle çarpışan Motosiklet sürücüsü yaralandı

TOPAĞAÇ'LI GEZER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

TOPAĞAÇ'LI GEZER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

YUVALAK CADDESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

YUVALAK CADDESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

AKYAZI’DA 2. NOTER

AKYAZI’DA 2. NOTER

YUVALAK CADDESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

Akyazı Yeni Cami Yuvalak Caddesinde bir işyerinde yangın çıktı.
Bu haber 2021-11-04 18:40:48 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yeni Cami Yuvalak Caddesinde bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi,Çıkan yangın İtfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgilere göre Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesinde 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir işyerinde Elektrik panolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı.Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü.

Yangının işyeri Elektrik panolarındaki kısa devre nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulurken Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:31 - Akyazı’da meme kanseri farkındalık etkinliği
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün...
19:11 - Traktörle çarpışan Motosiklet sürücüsü yaralandı
Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde aynı istikamette seyreden Traktör...
18:44 - YUVALAK CADDESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU
Akyazı Yeni Cami Yuvalak Caddesinde bir işyerinde yangın çıktı....
19:47 - Judo’da Kırşehir’de Yine kürsüdeydik
Kırşehir’de düzenlenen; 2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına 2 Ülke ...
22:56 - Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı
D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik...
16:39 - Lütfi Bayraktar Başkan Soykan’ı ziyaret etti
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geldiği Akyazı’da Belediye...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ