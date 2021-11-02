AKYAZI’DA 2. NOTER

Akyazı 100 bine yaklaşan Nüfusu artan ticaret hacmiyle tek noterin yetersiz kaldığı konuşuluyordu. Akyazı’da 2.inci noter açıldı.
100 bine yaklaşan Nüfusu artan ticaret hacmiyle tek noterin yetersiz kaldığı Akyazı’da son günlerde sıkça tartışılan konuların başında yer alıyordu, Beklenen oldu Akyazı’ya 2.inci noter dün itibarıyla hizmete açıldı.
Akyazı Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi Fiskobirlik yakınlarında birinci katta hizmet veren binası 120 metrekare olan Sosyal mesafe konusunda daha ferah bir konumu bulunan Akyazı 2.Noteri dün itibarıyla 4 personeliyle birlikte hizmete açıldı