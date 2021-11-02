Fatma Sarıçizmeli Dualarla ebediyete uğurlandı

Akyazı Eski Belediye Başkanlarından Merhum Ahmet Sarıçizmeli’nin Eşi 96 yaşındaki Fatma Sarıçizmeli dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Akyazı Fatih mahallesi 9067 sokakta ikamet eden merhum İbrahim Sarıçizmeli,merhum Asım Sarıçizmeli,Zekai,Adnan ve Müjgan Sarıçizmeli’nin anneleri, Sakarya Avukatlarından Mehmet Mangıroğlu, İlçemiz esnaflarından Osman ve Murat Mangıroğlu’nun Halaları,Zafer, Menderes, Ahmet ve Mert Sarıçizmeli’nin Babaanneleri,Yusuf ve Belediyemiz Zabıta personeli Kamil Babiloğlu’nun yengeleri Akyazı eski belediye başkanı Merhum Ahmet Sarıçizmeli’nin eşi 96 yaşındaki Fatma Sarıçizmeli vefat etti.
Cenazesi hanesinde alınan helallik ve Gazi Süleyman Paşa caminde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.