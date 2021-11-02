BELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN NBİLAL SOYKAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Belediyemiz 2 Kasım 2021 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşimine ait gündem Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan

Bu haber 2021-11-02 19:47:21 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Belediyemiz 2 Kasım 2021 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşimine ait gündem Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında Belediye Meclis salonunda sağlık, mesafe ve temizlik kuralları olan pandemi kurallarına dikkat edilerek görüşüldü.

Meclis Toplantısı öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Sayın Ergün Öztürk MHP olarak bir süreden beri mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını not ettiklerini ve bu sorunları bir dosya halinde belediye başkanlığına sorunların çözülmesi talebi ile verdiklerini belirtti ayrıca ilçedeki devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’dan kamuoyunu bilgilendirmesi talebinde bulundu.

Meclis Toplantısı öncesinde gündem dışı söz alan bir diğer isim de Meclis Kâtibi ve Ak Parti Meclis Üyesi Sayın Özgür Özmen oldu. Özgür Özmen Çarşı içerisinde devam eden güzelleştirme çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’a ve ekibine ayrıca ilçede çalışmalarını sürdüren Saski, Sedaş, Türk Telekom, Agdaş ekiplerine de teşekkür etti.

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan Meclis toplantısı öncesinde yaptığı konuşmasında “ İlçemiz çarşı merkezimizi güzelleştirme çalışmaları kapsamında başlattığımız ve Saski, Sedaş, Agdaş ve Türk Telekom ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde süratle devam eden çalışmalarımız tamamlandığında ilçe merkezimiz uzun yıllar boyunca alt yapı ve üst yapı derdinden kurtulmuş olacak. İlçemiz genelinde serimini gerçekleştirdiğimiz 150 bin ton Sıcak Asfalt ile halkımızın ayağını tozdan çamurdan kurtardık ve devamı içinde tüm gücümüzle sahadayız çalışıyoruz. Yılsonuna kadar Sıcak Asfalt hedefimiz inşallah 170 bin tonu bulacak. Akyazı Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında ve her mahallesinde ekiplerimiz tarafından çalışmalarımız var ve program öncelik sıramıza göre devam ediyor” dedi

Meclis gündeminin görüşülmeye başlanılmasından yoklama alındı. Kasım Ayı Meclis Gündeminin 1. Oturumu için 3 gündem maddesi görüşmeye başlandı.

Meclis gündeminin 1. Maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.10.2021 tarih ve 9326 sayılı yazıya istinaden,05.10.2021 tarih ve 65 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz Vakıf Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama tadilat teklifine ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunu Komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 2. Maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve 9354 sayılı yazısına istinaden, İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği’ne üye olunması, birlik tüzüğünün 37. Maddesine göre belirtilen doğrultuda, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşüldü. Belediye Meclis Üyelerimizden Emrullah Kut ve Özgür Özmen asil ve yedek üye olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 2. Maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 9392 yazısına istinaden,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarih ve 2019/1 nolu kararı gereğince Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Kasım Ayı olağan Meclis toplantısının 1. Birleşimi son buldu. Bir sonraki Meclis Toplantısının 7 Aralık 2021 Salı günü yapılmasına karar verildi. Alınan kararlar ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.