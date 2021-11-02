Judo’da Kırşehir’de Yine kürsüdeydik

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Bu haber 2021-11-02 19:42:08 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

37 İl ve 1227 sporcu katılım sağlandı ,Turnuvada Akyazılı sporcular kürsüdeydi

Müsabakaya Akyazı ve Karapürçek ilçelerinden  katılım sağlayan sporcularımızdan, Süperminik Erkekler 38 Kg.da Bartu Can 2. Minik Bayanlar 44 Kg.da Ayşe Aybüke Aydın 5. Yıldız Erkekler 46 Kg.da,Enes Kaymak  3.,Yıldız Erkekler 46 Kg.da Efe Dikmen 5.,Yıldız Erkekler 66 Kg.da Alper Şahin  1. Ümit Bayanlar 70 Kg.da Almina Çoruhlu 3. Oldu.

Sporcularımızdan 38 Kg da ilimizi temsil eden Bartu Can Final maçında Golden score da 9 dakika mücadele ederek Şampiyonluğu alabilmek için elinden geleni yaptı ancak 2.lik alarak Finali paylaşmanın gururunu bizlere yaşattı .

Yıldız Erkekler 46 kg.in  3. Lük finalini sporcularımızdan  Enes Kaymak ve Efe Dikmen paylaştı; Enes Kaymak 3. Lügü elde etti..

66 Kg.da yarışan sporcumuz Alper Şahin şampiyon olarak hem ailesini hem bizleri çok mutlu etti...

Minik Bayanlar 44 kg.da 3.lük finali yapan Ayşe Aybüke Aydın ise elinden gelen mücadeleyi vermesine rağmen 5. Lik ile yetindi...

 
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