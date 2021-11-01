Her Pazartesi aynı manzara

Akyazı’da her Pazartesi günü Bankalar ve Resmi kurumlar önünde uzun kuyruklar

Bu haber 2021-11-01 22:22:42 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da her Pazartesi günü Bankalar ve Resmi kurumlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor, İnternet bankacılığını kullanmak yerine uzun kuyruklarda ömür tüketiyorlar.

Akyazı’da Pazartesi günü Bankalar, Bankamatikler, PTT gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Pandeminin artış gösterdiği ilçede sosyal mesafeye uymayanlarda özel güvenlik görevlilerince sık sık uyarılıyor

Cumhuriyet Bayramının da araya girmesiyle azda olsa uzayan tatil sonrası Pazartesi günü vatandaşlar Bankalar,Bankamatikler ve PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Birçok işlemin İnternet bankacılığıyla kolay yoldan halledildiği bu günlerde bazı vatandaşlar eski alışkanlıklarını bırakmayarak kuyruklara girip fatura yatırmaya devam edince kuyruklarda uzamaya devam ediyor