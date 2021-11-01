Amansız Hastalığına Yenik Düşen Murat Kuşdil toprağa verildi

Akyazı Yağcılar Mahallesi halkından olup yakalandığı amansız hastalığı nedeni ile

Bu haber 2021-11-01 22:14:50 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.