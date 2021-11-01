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Amansız Hastalığına Yenik Düşen Murat Kuşdil toprağa verildi

Amansız Hastalığına Yenik Düşen Murat Kuşdil toprağa verildi

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Amansız Hastalığına Yenik Düşen Murat Kuşdil toprağa verildi

Akyazı Yağcılar Mahallesi halkından olup yakalandığı amansız hastalığı nedeni ile
Bu haber 2021-11-01 22:14:50 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Yağcılar Mahallesi halkından olup yakalandığı amansız hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 45 yaşında 2 çocuk babası Murat Kuşdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçemiz Yağcılar Mahallesi halkından Yusuf Kuşdil’in oğlu,Hüseyin,Hasan, Şenol ve Zeki Kuşdil’in kardeşleri olan 45 yaşındaki Murat Kuşdil yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü  Korucuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olan 45 Yaşındaki Murat Kuşdil’in cenazesi Yağcılar Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve Yağcılar Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
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