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Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

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Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaçspor güçlü
Bu haber 2021-10-31 22:57:00 eklenmiş ve 2 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaçspor güçlü rakibi Çaybaşı Bekirpaşa karşısında kötü oyunla 1 puanı kurtardı.

İlk yarıda baskın bir oyunla maça başlayan Alaağaç Spor 23.dakikada Oktay’ın ayağından golü buldu. İlk yarı Alaağaçspor 1 Bekirpaşaspor 0 olarak sona erdi.

2.inci yarıya ise Bekirpaşa üstün başladı Alaağaçspor ise maç boyunca  oyun kurmakta zorlandı zaman zaman tek kale oynayan Bekirpaşaspor 82.dakikada Melih’in ayağından beraberlik golünü buldu .Maç  Alaağaçspor 1 Bekirpaşa  1 olarak sona erdi.

 Saat:14.00

 Saha: Kuzuluk sentetik stat

 Hakemler Furkan Şen** Sedat Yılmaz** Fatih Çuhadar**

 Alaağaçspor

 Metin**,BeratcanSadık **Cihan* Zafer**SalihMurat( Ahmet) Berkay(M.Can)Baran* (Rıfat Ataol*) Oktay* (Mehmet B.*)Enes*

 Ant:Sait Okur

Ç.Bekirpaşa

 Turabi*ErdemKeremDoğukanAlperBeratcan*Bahadır*TaylanM.Yavuz*SemihF.Efe*MuhammetÖ.FarukMelih*HamzaYusuf*

 Antrenör: Mustafa Sarı
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