Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaçspor güçlü rakibi Çaybaşı Bekirpaşa karşısında kötü oyunla 1 puanı kurtardı.
İlk yarıda baskın bir oyunla maça başlayan Alaağaç Spor 23.dakikada Oktay’ın ayağından golü buldu. İlk yarı Alaağaçspor 1 Bekirpaşaspor 0 olarak sona erdi.
2.inci yarıya ise Bekirpaşa üstün başladı Alaağaçspor ise maç boyunca oyun kurmakta zorlandı zaman zaman tek kale oynayan Bekirpaşaspor 82.dakikada Melih’in ayağından beraberlik golünü buldu .Maç Alaağaçspor 1 Bekirpaşa 1 olarak sona erdi.
Ç.Bekirpaşa