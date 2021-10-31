Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı

D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelan kazada yaralanan 5 kişi Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Kaza D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında meydana geldi .Adapazarından Kuzuluk istikametine seyir araç Kazancı kavşağından dönmek isteyen araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Jandarma kaza ile il