Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

Alaağaç Bekirpaşa karşısında ite kaka 1-1

Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı

Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı

Akyazılı Bünyamin Altın madalya aldı

Akyazılı Bünyamin Altın madalya aldı

CUMHURİYET RESEPSİYONUNA YOĞUN İLGİ

CUMHURİYET RESEPSİYONUNA YOĞUN İLGİ

KONURALP İLKOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU

KONURALP İLKOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU

AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı

D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik
Bu haber 2021-10-31 22:55:04 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelan kazada yaralanan 5 kişi Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Kaza D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında meydana geldi .Adapazarından Kuzuluk istikametine seyir araç Kazancı kavşağından dönmek isteyen araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Jandarma kaza ile il
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:56 - Akyazı Kazancı sapağında kaza 5 yaralı
D 140 Karayolu Akyazı Kazancı kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik...
16:39 - Lütfi Bayraktar Başkan Soykan’ı ziyaret etti
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geldiği Akyazı’da Belediye...
13:52 - AKYAZI’DAKİ TRAFİK KARMAŞASI VATANDAŞI BUNALTTI
Oto Park sorunu Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Akyazı İlçesinde de sorun. Yeterli o...
10:38 - DOKURCUN’LU İTFAİYECİ TOPRAĞA VERİLDİ
Aslen Akyazı Dokurcun Yeniköy Mahallesinden olup İstanbul Bağcıcılar İtfaiye gurup ...
22:52 - Yeni Emniyet Müdürü Talay’dan başkan Soykan’a iadeyi zi
Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdü...
22:48 - Kaldırımlar araçların park yeri oldu
Akyazı’da özellikle ana caddelerde kaldırımlar özel araçların park yeri haline geldi....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ