CUMHURİYET RESEPSİYONUNA YOĞUN İLGİ

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü dolayısı ile Sakarya Valisi Oktay Kaldırım ve eşi Berihan

Bu haber 2021-10-30 23:00:55 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü dolayısı ile Sakarya Valisi Oktay Kaldırım ve eşi Berihan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte Orman Parkta verilen resepsiyona ilgi büyüktü.

Ev sahibi Vali Kaldırım ve eşi davetlileri Garnizon komutanı Albay Fahri Can Çağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte Orman park girişinde karşıladılar ve tebrikleri birlikte kabul ettiler.

Çağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet ettiler.

Vali Kaldırım’ın resepsiyonuna İlçemiz gazetecileri Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de davetliler arasında yer aldı.