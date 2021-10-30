CUMHURİYET RESEPSİYONUNA YOĞUN İLGİ

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Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü dolayısı ile Sakarya Valisi Oktay Kaldırım ve eşi Berihan
Bu haber 2021-10-30 23:00:55 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü dolayısı ile Sakarya Valisi Oktay Kaldırım ve eşi Berihan  ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte  Orman Parkta verilen resepsiyona ilgi büyüktü.

Ev sahibi Vali Kaldırım ve eşi davetlileri Garnizon komutanı Albay Fahri Can Çağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte Orman park girişinde karşıladılar ve tebrikleri birlikte kabul ettiler.

Çağlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet ettiler.

Vali Kaldırım’ın resepsiyonuna İlçemiz gazetecileri Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de davetliler arasında yer aldı.
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