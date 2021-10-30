KONURALP İLKOKULUNDA CUMHURİYET COŞKUSU

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Cumhuriyetin 89. Yıl dönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi
Bu haber 2021-10-30 21:26:20 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Cumhuriyetin 89. Yıl dönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi ilçemizdeki okullarda da coşku ile kutlandı.

Bu okullarımızdan biri de Akyazı ve Sakarya’nın en köklü ve en kalabalık okulu olan Konuralp İlkokulu idi ve Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı.

İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in de katıldığı kutlamada Okul Müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin gösterileri başladı. Günün anlamını belirten şiirler okundu. Çeşitli oyunlar ve folklor gösterilerine izleyenler tarafından alkışlarla karşılık verildi.

Program boyunca ellerinde bayraklarla marşlara katılan öğrenciler de bayram coşkusunu doya doya yaşamış oldu.

 
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