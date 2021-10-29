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AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

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AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü Tüm yurtta, dış temsilcilikte olduğu gibi
Bu haber 2021-10-29 17:39:48 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü Tüm yurtta, dış temsilcilikte olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki İlk tören 28 Ekim Perşembe günü Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Ardından törene katılanlarla birlikte   istiklal marşı okundu.

 

Bayram Kutlamaları 29 Ekim Cuma günü saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

Protkol ve halk Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde yapılacak olan kutlama töreninde yerlerini aldı.

Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kutlamalar  Kaymakam Yakup Güney’in günün anlamını belirten konuşmasıyla devam etti.

Paris Orta Okulu Türkçe öğretmeni Reşat Beyoğlu’nun başarılı sunumu ile gerçekleşen törende öğrenciler okulları adına şiirler okudular.

Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okullar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında ilk dörde giren okullara kupaları Kaymakam, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan tarafından verildi.

Paris Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ece Akyıldız tarafından hazırlanan okul korosu bayramla ilgili şarkı ve marşları seslendirdi.

Daha sonra TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta okul folklor ekibi Artvin yöresi oyunlarını sergiledi. Ardından İlçöe Gençlik ze spor Müdürlüğü Karate, Güreş, Tekvando ve Kick Boks takımları gösterilerini sundu.

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü kutlamaları tören geçişi ile sona erdi.

 
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