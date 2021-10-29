DOKTOR YAŞAR'A 41 KERE MAŞALLAH

Dr. Yaşar Yılmaz bugün mesleğinde 36 yılı Akyazı’da olmak üzere 41 yılını doldurdu.

Bu haber 2021-10-29 01:22:25 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Dr. Yaşar Yılmaz bugün mesleğinde 36 yılı Akyazı’da olmak üzere 41 yılını doldurdu. İlk-Orta ve Liseyi Akyazı’da bitirdikten sonra 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yaşar Yılmaz l980-l981 yıllarından Batman’da SSK doktoru olarak çalıştı. İstanbul’da askerlik görevini tamamladıktan sonra 3 yıl Alman Hastanesinde çalıştı ve 1985 yılında da Akyazı’ya geldi ve Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlerini de başarıyla yürüttükten sonra emekliye ayrıldı ve açtığı muayenehanesinde insanlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Cana yakınlığı, parada pulda gözünün olmaması, insanları sevmesi, mesleğinde çok iyi olması ve doktorluğunun yanı sıra sporcu kimliği ile Yaşar Yılmaz Akyazılılar tarafından çok seviliyor ve sayılıyor. Akyazılılar onu yaşanan asrın depreminde gösterdiği olağanüstü çalışmaları unutmuyorlar ve takdir etmeyi ihmal etmiyorlar.

Tam bir Akyazı sevdalısı olan ve mesleğinde 41 yılını dolduran Dr. Yaşar Yılmaz’ı Akyazı’da görev yapan gazeteciler Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net sahibi, TV 264 TV ile Medyabar Akyazı temsilcisi Alaattin Onur muayenehanesinde ziyaret ederek çiçek verdiler ve 41.yılını kutladılar. Ayrıca kısa bir süre önce küçük bir operasyon geçirmesi nedeniyle de kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Akyazı’da görev yapan gazetecilerin yaptığı bu ziyaret Dr. Yaşar Yılmaz’ı çok duygulandırdı ve ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Ben bir Akyazı sevdalısıyım. Bu sevda beni başka yerlere gitmeyi engelledi. Beni seviyorlar biliyorum ama bende herkesi seviyorum. Mesleğimi en iyi şekilde icra etmek ve insanlara yararlı olmak için bir gayretin içindeyim. Size ve şahsınızda bütün Akyazılı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Özellikle bu ziyaretiniz beni son derece mutlu etti hepinize teşekkür ediyorum” dedi.