MHP'LİLER SALİHİYE MAHALLESİNDE DERT DİNLEDİ

Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarla sohbet toplantılarına devam eden

Bu haber 2021-10-29 00:54:24 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarla sohbet toplantılarına devam eden Akyazı MHP teşkilatının bu haftaki durağı Salihiye mahallesi idi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve Furkan Çakıroğlu olduğu halde Salihiye Mahallesine gelen MHP heyetinin ziyaret amacını ilçe başkanı Ali Dertli açıkladı. Başkan Dertli her mahallede söylediği gibi buraya siyaset yapmaya değil sizlerle sohbet etmeye, dertlerini dinlemeye ve aldığımız notları icra makamı olan Cumhur ortağımıza ileterek çözüm aramak ve takipçisi olmak üzere geldik. Dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırımın ev sahipliğinde yapılan sohbet toplantısı oldukça hareketli ve hararetli geçti. Muhtar sustu, mahalle sakinleri mahallenin dertlerini sıralarken bazen seslerini de yükselterek başta belediye olmak üzere diğer yetkililere verdi veriştirdiler.

Söz verildiği halde mahalle içindeki 1.5 kilometrelik yollarının yapılmadığı bu nedenle tozdan ve çamurdan köy içinde dolaşamadıklarını, okullarının olmadığını çocuklarının öğrenci servisleri ile ilçedeki okullara taşınırken bir çok sorunla karşılaştıklarını, ilçe milli eğitim Müdürünün eğitim sorunlarımızla ilgilenmediklerini, bir çok mahalle doğal gaza kavuşurken imar planı bahanesi ile doğal gaza ne zaman kavuşacaklarını bilmediklerini, yeni köprülerinin yanında bir kavşak olmadığı için mahalleden çıkmak için fazladan 4 km. yol kat etmeleri gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar bu belediye bize Merhum Sarıçizmeliyi arattırdı espirisinde bulundular.

Mahalle halkı ayrıca mahalleden ilçeye ulaşmada da sıkıntılarının olduğu bu nedenle dolmuşlardan biz de yararlanmak istiyoruz diye dert yandılar. Seçimler öncesinde oy istemek için sık sık mahallelerine gelen iktidarın temsilcilerini bir daha göremediklerini de söyleyen salihiyeliler gelecek seçim öncesinde ne yüzle buraya gelecekler diyerek iktidarı cumhur ortağı MHP’lilere şikayette bulundular.

MHp İlçe Başkanı Ali dertli sorunlarınızı not ettik önümüzdeki Belediye meclis toplantısında bir dosya halinde belediye Başkanımıza ileteceğiz. Ve de takipçisi olacağız şeklinde konuştu.