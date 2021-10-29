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MHP'LİLER SALİHİYE MAHALLESİNDE DERT DİNLEDİ

Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarla sohbet toplantılarına devam eden
Bu haber 2021-10-29 00:54:24 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

 

Her hafta bir mahalleye  giderek  vatandaşlarla sohbet toplantılarına devam eden Akyazı MHP teşkilatının bu haftaki durağı Salihiye mahallesi idi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve Furkan Çakıroğlu olduğu halde Salihiye Mahallesine gelen MHP heyetinin ziyaret amacını ilçe başkanı Ali Dertli açıkladı. Başkan Dertli her  mahallede söylediği gibi buraya siyaset yapmaya değil sizlerle sohbet etmeye, dertlerini dinlemeye ve aldığımız notları icra makamı olan Cumhur ortağımıza ileterek çözüm aramak ve takipçisi olmak üzere geldik. Dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırımın ev sahipliğinde yapılan sohbet toplantısı  oldukça hareketli  ve hararetli geçti. Muhtar sustu, mahalle sakinleri  mahallenin dertlerini sıralarken bazen seslerini de yükselterek  başta belediye olmak üzere diğer  yetkililere verdi veriştirdiler.

Söz verildiği halde  mahalle içindeki 1.5 kilometrelik yollarının yapılmadığı bu nedenle tozdan ve çamurdan köy içinde dolaşamadıklarını, okullarının olmadığını çocuklarının öğrenci servisleri ile ilçedeki okullara taşınırken bir çok sorunla karşılaştıklarını, ilçe milli eğitim  Müdürünün eğitim sorunlarımızla ilgilenmediklerini, bir çok mahalle doğal gaza kavuşurken imar planı bahanesi ile doğal gaza ne zaman kavuşacaklarını bilmediklerini, yeni köprülerinin yanında bir kavşak olmadığı için mahalleden çıkmak için fazladan 4 km. yol kat etmeleri gerektiğini belirtirken  bazı vatandaşlar bu belediye bize Merhum Sarıçizmeliyi  arattırdı  espirisinde  bulundular.

Mahalle halkı ayrıca mahalleden ilçeye ulaşmada da sıkıntılarının olduğu bu nedenle dolmuşlardan biz de yararlanmak istiyoruz diye dert yandılar. Seçimler öncesinde oy istemek için sık sık  mahallelerine  gelen iktidarın temsilcilerini bir daha göremediklerini de söyleyen salihiyeliler  gelecek seçim öncesinde ne yüzle buraya gelecekler diyerek iktidarı  cumhur ortağı MHP’lilere şikayette bulundular.

MHp İlçe Başkanı Ali dertli sorunlarınızı not ettik önümüzdeki Belediye meclis toplantısında bir dosya halinde belediye Başkanımıza ileteceğiz. Ve de takipçisi olacağız şeklinde konuştu.

 
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