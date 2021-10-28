Lütfi Bayraktar Başkan Soykan’ı ziyaret etti

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geldiği Akyazı’da Belediye

Bu haber 2021-10-28 16:37:24 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geldiği Akyazı’da Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı da ziyaret etti.

Akyazı’nın fındık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Fiskobirlik Başkanı Bayraktar, Belediye Başkanımızı ziyaret ederek kendisine çalışmalarımız ve alımlarımızla ilgili geniş bilgi verdim. Kendisi de bana Akyazı’daki çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Kısaca bu ziyarette hem karşılıklı bilgi alışverişi yaptık hem de hasret giderdik dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Lütfi Bayraktar’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisine çalışmalarında başarılar diledi.