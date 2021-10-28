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Hediye Çınar Soykan’a teşekkür etti

61 yaşındaki Hediye Çınar, Akyazı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin
Bu haber 2021-10-28 16:33:18 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

61 yaşındaki Hediye Çınar, Akyazı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Dokurcun Mahallesinde ortaklaşa yaptıkları sıcak asfalt başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı yolda karşılaştığı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın önünü kesti ve kendisine hem çalışmalarından ötürü teşekkür etti hem de bir istekte bulundu.

Mahallesinin uzun süre ihtiyacı kaymayacak şekilde bir çalışmanın yapıldığını, son olarak dökülen sıcak asfaltla da Mahallelerinin güzel bir görünüm kazandığını,  bu çalışmalardan ve kazandırılan güzelliklerden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Hediye Çınar, başkan Soykan’dan yağışlar sonrası suların yollarda gidecek yer bulamadığını ve bahçelere girdiğini belirterek, bu olumsuzluğun önlenmesi için yağmur suyu giderlerinin yapılmasını istedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Hediye Çınar’a teşekkür etti ve isteğinin yerine getirilmesi için de belediye çalışanlarına talimat verdi.

 
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