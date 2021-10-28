Boraların Anne acısı

Emekli öğretmen Nazmi, İş insanı Remzi ve Ak Parti İlçe eski başkanı ve Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Bora’nın anneleri Rukiye Bora (80) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rukiye Bora İnönü Mahallesindeki evinde alınan helallik sonrası öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mahallesindeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Belediye Başkan yardımcıları, Ak Parti Akyazı İlçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.