CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan

Bu haber 2021-10-27 21:40:51 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.