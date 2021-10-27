Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı

MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı

MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti

İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan
Bu haber 2021-10-27 21:40:51 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 98. Yılı tüm yurtta, dış temsilciklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki İlk tören 28 Ekim 2021 Perşembe güni saat 13.00 te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıt önündeki törende Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı   Bilal Soykan anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ardından topluca İstiklal Marşı söylenecek.

29 Ekim 2021 Cuma günü  saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney  Kaymakamlıkta tebrikleri kabul edecek.

Saat 10.00 da  Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde gösterilere yer verilecek.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlama törenlerine tüm halkımızı davet etti.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
21:42 - CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLA
29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan...
01:07 - BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ
Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’ın geçtiğimiz ay öğrencilerle ...
00:39 - ŞAHİN ECZANESİ BURSA KESTEL’DE TÖRENLE AÇILDI
Kuzuluk İlkokulu ile Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokullarında Müdür olarak...
00:28 - KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE
Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğl...
00:24 - ŞEHİT YÜZBAŞI’DA 63 ÜNKAN BAĞIŞI
Kızılay herk hafta geldiği Akyazı’da tahmininden fazla kan bağışı toplar gider...
22:38 - Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ