CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 98. Yılı tüm yurtta, dış temsilciklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.
Akyazı’daki İlk tören 28 Ekim 2021 Perşembe güni saat 13.00 te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıt önündeki törende Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ardından topluca İstiklal Marşı söylenecek.
29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney Kaymakamlıkta tebrikleri kabul edecek.
Saat 10.00 da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde gösterilere yer verilecek.
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlama törenlerine tüm halkımızı davet etti.