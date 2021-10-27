Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları İl Başkanı Yasemin Turan’ın başkanlığında olağan

Bu haber 2021-10-27 20:54:22 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları İl Başkanı Yasemin Turan’ın başkanlığında olağan toplantılarını yaptı. İl binasında gerçekleşen toplantıda İlçe kadın kolları başkanları bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında geçen süre içinde İlçelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili İl başkanına bilgi sundular. İl başkanı da yine aynı süre içinde kendi yaptıkları çalışmalarla ilgili İlçe başkanlarına bilgi verdi.

Yapılan toplantıya İnsan Hakları Birim başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Serbes’de katıldı ve Serbest İlçe başkanlarına göçmenler konusunda bilgi aktardı.