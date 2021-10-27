Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı

MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı

MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti

İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları İl Başkanı Yasemin Turan’ın başkanlığında olağan
Bu haber 2021-10-27 20:54:22 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları İl Başkanı Yasemin Turan’ın başkanlığında olağan toplantılarını yaptı. İl binasında gerçekleşen toplantıda İlçe kadın kolları başkanları bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında geçen süre içinde İlçelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili İl başkanına bilgi sundular. İl başkanı da yine aynı süre içinde kendi yaptıkları çalışmalarla ilgili İlçe başkanlarına bilgi verdi.

Yapılan toplantıya İnsan Hakları Birim başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Serbes’de katıldı ve Serbest İlçe başkanlarına göçmenler konusunda bilgi aktardı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
20:57 - Ak kadın başkanlar olağan toplantılarını yaptı
Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları İl Başkanı Yasemin Turan’ın başkanlığında olağan...
20:54 - MHP MYK Üyesi Türkeş Akyazı’da ağırlandı
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gökhan Türkeş Öngel Ankara’dan İstanbul’a kara...
20:45 - İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti
İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Dikbayır, ...
00:33 - AK PARTİ İLÇE DİVAN TOPLANTISI UZAYINCA..!
Akyazı AK Parti İlçe divan toplantısı yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen...
00:43 - HARUNUSTA MUHTARI MEVLÜT GEDİK “YAYLAMIZ YOK BİZ DE YAY
MHP İlçe teşkilatı Pandemi sonrası başlattığı mahalle gezilerine Harunusta Mahallesi ile d...
00:36 - SAADETTEN KARDEŞLİK İTTİFAKI ZİYARETLERİ
Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan ve yönetim kurulu üyeleri Akyazı’da Millet İt...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ