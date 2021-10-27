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MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

Ustalık belgesi olmayan Lise ve Üniversite Mezunlarının Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat ederek
Bu haber 2021-10-27 20:46:00 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Ustalık belgesi olmayan Lise ve Üniversite Mezunlarının Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat ederek okula gitmeden çalıştıkları işyerlerinde göreceği eğitim sonrası ustalık belgesi almaya hak kazanmasının yolunun açılması üzerine Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi de bu uygulamadan yararlanmak isteyenler için hazırlıklarını tamamladı.

Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal, daha önceki uygulamaya göre ustalık belgesini sadece meslek lisesi mezunlarının görecekleri kurs sonunda alabildiklerini, ancak bu uygulamaya ek olarak lise ve üniversite mezunlarının da istemeleri ve Eğitim Merkezimiz tarafından açılacak olan 27 haftalık kursu tamamlamaları halinde ustalık belgesi alma haklarının olduğunu söyledi ve biz Müdürlük olarak hazırız kursiyerlerimizin müracaatlarını bekliyoruz dedi.

Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal, her konuda olduğu gibi bu konuda da Madeni Sanatkarlar Odasının ve Başkanı Sezgin Durmuş’un kendilerine yardımcı olduğunu söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü “ Ustalık belgesi almak isteyen lise ve üniversite mezunları 1 Kasım gününden itibaren Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir. Kursiyerlerimizden aradığımız belgeler lise veya üniversite diploması, çalışacağı işyeri ile yaptığı sözleşme olacaktır. Kurs haftada bir gün olmak üzere 27 hafta sürecek ve kurs için öğretmenlerimizin kursiyerlerin çalıştığı işyerine gidip derslerini ve bilgilerini kursiyerlerimize aktaracaklardır. Kursun bitiminden sonra da yapılacak olan beceri sınavını geçenler ustalık belgelerini almaya hak kazanacaklardır”

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, ustalık belgesi konusunda gelinen nokta bizi sevindirmiştir. Usta olmak isteyen lise ve üniversite mezunu kardeşlerimiz hiç zaman geçirmeden Eğitim Merkezimize müracaat etsinler dedi.

 
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