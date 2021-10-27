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İYİ Partili Dikbayır Bayraktar’ı ziyaret etti

İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Dikbayır,
Bu haber 2021-10-27 20:45:05 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Dikbayır,  Akyazılı olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret edilen tarım başkanı, ziyaret eden de siyasetçi olunca yapılan görüşmede konuşulan konular tarım ve siyaset oldu.

Her iki konuyu enine boyuna konuşan Bayraktar ve Dikbayır, bu görüşmede Sakarya’yı da boş geçmediler ve her iki konuda Sakarya’nın durumu konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Dikbayır görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Sakaryalı hemşerimize yaptığım bu ziyaret beni son derece mutlu etmiştir. Ziyarette hem siyaseti hem de tarımı ve dolayısıyla çiftçinin durumunu konuştuk dedi.

Bayraktar’da İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapma kararı aldıklarını da açıklamasına ekledi.

 
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