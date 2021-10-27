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BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

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BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’ın geçtiğimiz ay öğrencilerle
Bu haber 2021-10-27 01:02:41 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’ın geçtiğimiz ay öğrencilerle yapmış olduğu karşılıklı söyleşide öğrencilerle vermiş olduğu her ay bir etkinlik sözüne istinaden ilk etkinlik bugün müzik eşliğinde Balık ekmek ziyafeti yapılarak gerçekleştirildi.

Üniversite bahçesinde müzik eşliğinde düzenlenen Balık ekmek etkinliği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Akyazı Belediyesi işbirliği ile düzenlenirken, etkinliğe Sakarya Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan, fakülte dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü sayın Prof. Dr. Azize Alaylı, İl spor Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan yardımcıları, fakülte öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Her ay bir etkinlik kapsamında gelecek ay öğrenciler tarafından ortaklaşa belirtilen karar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
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