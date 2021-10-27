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S.A.B.A.H. DERNEĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇİN ŞAHİN OKULLARI SAĞLIK MESLEKTE

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği üyeleri Afet Farkındalık eğitimleriiçin Adapazarı
Bu haber 2021-10-27 00:39:36 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği üyeleri  Afet Farkındalık eğitimleriiçin Adapazarı Şahin Okulları Sağlık Meslek Lisesinde.

Sağlık Meslek Lisesinde verilen eğitimde tehlikelerin farkında olmak, riskleri düşürmek için alınması gereken önlemleri almak konusunda Aile Afet Planı’ nın önemi, unlarbın başında deprem tehlike avı (evdeki tüm eşyaların deprem esnasında zarar vermeyecek duruma getirilmesi), deprem esnasında vücudumuzu korumak için hedef küçültme yapılması, uzak telefon numaralarının belirlenmesi, buluşma noktaları ve toplanma alanlarının belirlenmesi, konularında bilgilendirme ve uygulama konularına yer verildi.

Eğitim deprem sırasında okulun nasıl tahliye edilmesi hususlarında açıklama yapıldı ve örnek bir uygulama ile okulun tahliyesi gerçekleştirildi.

S.A.B.A.H  Derneği Başkanı İlhan Durgut  şunları söyledi. Ekip üyelerimizin gösterdiği olağanüstü performansla eğitim verdiğimiz kişilerin sayısı 190.000 sayısına ulaştı. Bundan sonra da hem afetlerde hem de afetlere hazırlık aşamasında çalışmalarımıza tüm hızı ile devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu çalışmaların içinde ve destek olmaya davet ediyoruz. Dedi.

Şahin Okulları Sağlık Meslek Lisesi yöneticileri verilen eğitimin oldukça yararlı olduğunu belirterek S.A.B.A.H Derneği  Başkan ve üyelerine teşekkür ettiler.
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