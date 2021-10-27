AK PARTİ İLÇE DİVAN TOPLANTISI UZAYINCA..!

Akyazı AK Parti İlçe divan toplantısı yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen

Bu haber 2021-10-27 00:30:23 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı AK Parti İlçe divan toplantısı yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkan yardımcısı İrfan Püsküllü, İl Koordinatörleri Semih Gülşan ve Yusuf Çelik, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, bazı Mahalle Muhtarları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yönetimi ile Mahalle temsilcileri katıldı.

Yapılan toplantıda İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İl Başkan yardımcısı İrfan Püsküllü birer konuşma yaptılar ve yine aynı toplantıda mahalle temsilcileri kendi sınırları içinde gördükleri eksikleri dile getirip giderilmesini istediler.

Yapılan konuşmaların uzaması sonrası bazı katılımcıların uyukladıkları gözlendi. Bu nedenle yapılan toplantı ileride “uyutan toplantı” olarak anılabilir.