KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE ZİYARET

Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğlu

Bu haber 2021-10-27 00:24:33 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğlu beraberinde Akyazı ve Sakarya Büyükşehir belediye meclis üyesi Uğur Kılıçoğlu ile birlikte önce İzmir Gaziemir Kızılay Şubesini ziyaret etti sonra da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın başkanı olduğu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı ve Pamukkale’de yapılan Türkiye Enerji Kentleri Birliği toplantısına katıldı.

Gaziemir Kızılay Şube Başkanı Davut Dinçel’in daveti üzerine ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, 2020 yılında gayrı menkul bağışı almada Türkiye birincisi olma başarısı gösteren Gaziemir Kızılay Şubemiz başkanı Dinçel’den çalışmaları hakkında bilgiler aldık ve bizde kendi çalışmalarımızla ilgili olarak bilgi verdik dedi.

Pamukkale’de gerçekleşen Türkiye Enerji Kentleri Birliği toplantısına da Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a vekaletenkatıldıklarını, bu toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı FatkihDönmez’in toplantıya katılanlara Jeotermal konusunda bir sunum yaptığını ve sunum sonrasında da Zorlu Enerji Elektrik Üretim tesislerinde toplu olarak gezdiklerini ve inceleme yaptıklarını söyleyen Mustafa Birincioğlu, toplantıda aldığı bilgileri bir rapor halinde başkan Soykan’a sunacağını söyledi.