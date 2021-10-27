Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ

S.A.B.A.H. DERNEĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇİN ŞAHİN OKULLARI SAĞLIK MESLEKTE

S.A.B.A.H. DERNEĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ İÇİN ŞAHİN OKULLARI SAĞLIK MESLEKTE

ŞAHİN ECZANESİ BURSA KESTEL’DE TÖRENLE AÇILDI

ŞAHİN ECZANESİ BURSA KESTEL’DE TÖRENLE AÇILDI

AK PARTİ İLÇE DİVAN TOPLANTISI UZAYINCA..!

AK PARTİ İLÇE DİVAN TOPLANTISI UZAYINCA..!

Hasanbey Mahallesinde COVİD aşısı yapıldı

Hasanbey Mahallesinde COVİD aşısı yapıldı

KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE ZİYARET

KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE ZİYARET

KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE ZİYARET

Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğlu
Bu haber 2021-10-27 00:24:33 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğlu beraberinde Akyazı ve Sakarya Büyükşehir belediye meclis üyesi Uğur Kılıçoğlu ile birlikte önce İzmir Gaziemir Kızılay Şubesini ziyaret etti sonra da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın başkanı olduğu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı ve Pamukkale’de yapılan Türkiye Enerji Kentleri Birliği toplantısına katıldı.

Gaziemir Kızılay Şube Başkanı Davut Dinçel’in daveti üzerine ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, 2020 yılında gayrı menkul bağışı almada Türkiye birincisi olma başarısı gösteren Gaziemir Kızılay Şubemiz başkanı Dinçel’den çalışmaları hakkında bilgiler aldık ve bizde kendi çalışmalarımızla ilgili olarak bilgi verdik dedi.

Pamukkale’de gerçekleşen Türkiye Enerji Kentleri Birliği toplantısına da Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a vekaletenkatıldıklarını, bu toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı FatkihDönmez’in toplantıya katılanlara Jeotermal konusunda bir sunum yaptığını ve sunum sonrasında da Zorlu Enerji Elektrik Üretim tesislerinde toplu olarak gezdiklerini ve inceleme yaptıklarını söyleyen Mustafa Birincioğlu, toplantıda aldığı bilgileri bir rapor halinde başkan Soykan’a sunacağını söyledi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:07 - BAŞKAN SOYKAN’DAN ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK ZİYAFETİ
Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’ın geçtiğimiz ay öğrencilerle ...
00:39 - ŞAHİN ECZANESİ BURSA KESTEL’DE TÖRENLE AÇILDI
Kuzuluk İlkokulu ile Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokullarında Müdür olarak...
00:28 - KIZILAY TEMSİLCİMİZ BİRİNCİOĞLU’NDAN GAZİEMİR ŞUBESİNE
Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi de olan Mustafa Birincioğl...
00:24 - ŞEHİT YÜZBAŞI’DA 63 ÜNKAN BAĞIŞI
Kızılay herk hafta geldiği Akyazı’da tahmininden fazla kan bağışı toplar gider...
22:38 - Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan ...
15:48 - Akyazı Güneş Camii yardım bekliyor
Hayır sever bir vatandaş tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ