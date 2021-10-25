MHP’LİLERDEN VEFA ZİYARETİ

Cemalettin Anıl Akyazı’da ayakkabı ustalığı yapıyor.

Bu haber 2021-10-25 00:33:17 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Cemalettin Anıl Akyazı’da ayakkabı ustalığı yapıyor. 80 yaşında olmasına rağmen 64 yıldan beyi yaptığı mesleğine ise adeta aşık.

Akyazı’da sevilen ve sayılan 64 yıllık ayakkabı ustası Cemalettin Anıl’ın misafirleri hiç bitmez.O’nun bu seferki misafirleri MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ile MHP’li Belediye Meclis üyesi Ergün Öztürk oldu.

Mesleğime aşık biriyim. 64 yıldanberi ayakkabı ustalığı yapıyor olmama rağmen sanki ilk günmüş gibi heyecanla iş yerimi açıp çalışmaya başlıyorum diyen Anıl ben vefalı insanları çok severim. MHP’li kardeşlerimin yaptığı ziyaret ile Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın mesleğinde 50 yılı aşan zaman geçmesi nedeniyle düzenlediği bir törende şahsım için hazırlattığı şükran belgesi beni çok mutlu etti. Hazır yeri gelmişken başkanımıza vefalı davranışından, MHP’li kardeşlerime de yaptıkları ziyaret için teşekkür ederim dedi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve meclis üyesi Ergün Öztürk de mesleğinde yarım asrı geçmiş büyüğümüzü ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söylediler ve Anıl ustaya sağlıklı uzun bir ömür dilediler.