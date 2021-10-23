Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan

Bu haber 2021-10-23 22:34:14 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle aralarında aile içi husumet bulunan Hızal Ailesinde yoğun çabalar sonrası Barış sağlandı.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip Hızal ailesi geçmişte yaşanan bir aile içerisinde yaşanan bir olay nedeniyle aile içerisinde husumet doğdu.Zaman zaman husumeti sonlandırmak için yapılan girişimlerde olumsuzlukla sona ermişti.

Bu kez ayara Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir eski ilçe Müftülerinden Mehmet Şenokur, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Mahalle imamı Ali Aydoğdu, İş İnsanı Halil Atmaca Hızal ailesinden de Nuri Hızal’dan oluşan heyet yaptığı çalışmalar sonrası tarafları barışa ikna ettiler.

Barış heyeti tarafından imzalanan Heyet kararını hayata geçirirken barış sonrası doğacak olası olumsuzlukların giderilmesinde taraf olan Remzi Hızal ve Hikmet Hızal’a yüklediler.

Barış heyeti 18 Ekimde imzalanan bu karar gereği 21 Ekim’de Şerefiye Alabalık tesislerinde verilen Barış yemeği sonrası taraflar bir birlerinin ellerini sıkıp kucaklaşırken bir daha böyle bir olumsuzluğun yaşanmayacağı sözünü de verdiler. Barış kararı Hızal ailesi fertlerinin yanı sıra Kuzuluk halkı tarafından da sevinçle karşılandı