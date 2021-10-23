Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu

Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu

BAYRAM KUNDAKÇI KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

BAYRAM KUNDAKÇI KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

KAHVE TİRYAKİLERİ O MEKANDA BULUŞUYOR

KAHVE TİRYAKİLERİ O MEKANDA BULUŞUYOR

SAĞLIKÇILAR AŞI YAPACAK KİMSE BULAMIYOR

SAĞLIKÇILAR AŞI YAPACAK KİMSE BULAMIYOR

HARUNUSTA MUHTARI MEVLÜT GEDİK “YAYLAMIZ YOK BİZ DE YAYLA İSTERİZ”

HARUNUSTA MUHTARI MEVLÜT GEDİK “YAYLAMIZ YOK BİZ DE YAYLA İSTERİZ”

Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan
Bu haber 2021-10-23 22:34:14 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle aralarında aile içi husumet bulunan Hızal Ailesinde yoğun çabalar sonrası Barış sağlandı.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip Hızal ailesi geçmişte yaşanan bir aile içerisinde yaşanan bir olay nedeniyle aile içerisinde husumet doğdu.Zaman zaman husumeti sonlandırmak için yapılan girişimlerde olumsuzlukla sona ermişti.

Bu kez ayara Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir eski ilçe Müftülerinden Mehmet Şenokur, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Mahalle imamı Ali Aydoğdu, İş İnsanı Halil Atmaca Hızal ailesinden de Nuri Hızal’dan oluşan heyet yaptığı çalışmalar sonrası tarafları barışa ikna ettiler.

 

Barış heyeti tarafından imzalanan Heyet kararını hayata geçirirken barış sonrası doğacak olası olumsuzlukların giderilmesinde taraf olan Remzi Hızal ve Hikmet Hızal’a yüklediler.

Barış heyeti 18 Ekimde imzalanan bu karar gereği 21 Ekim’de Şerefiye Alabalık tesislerinde verilen Barış yemeği sonrası taraflar bir birlerinin ellerini sıkıp kucaklaşırken bir daha böyle bir olumsuzluğun yaşanmayacağı sözünü de verdiler. Barış kararı Hızal ailesi fertlerinin yanı sıra Kuzuluk halkı tarafından da sevinçle karşılandı

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:38 - Akil insanlar devreye girdi aile içi husumet son buldu
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan kalabalık bir nüfusa sahip olan ...
15:48 - Akyazı Güneş Camii yardım bekliyor
Hayır sever bir vatandaş tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanan ...
13:38 - SAİGSTER KONGREYE HAZIRLANIYOR
Kısa adı SAİGSTER olan Sakarya İş sağlığı ve İş güvenliği ve araştırma...
18:27 - ÖMERCİKLER MAHALLESİNDE SORUN KALMIYOR
Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Ömercikler Mahallesinde başlattığı çalışma ...
15:32 - HAYVANSEVER BAŞKANLAR
Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak...
15:29 - TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a seslenen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Du...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ