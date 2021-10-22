İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Personellerimiz bugün İlçe Tarım Müdürlüğünü

Bu haber 2021-10-22 22:47:44 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Personellerimiz bugün İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret ettiler. İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan beyin ev sahipliği yaptığı ziyarette; hayvan sağlığı, sokak hayvanlarının, barınma, tedavi, beslenme, küpeleme aşılama çalışmaları, insan sağlığına olan zararları gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu konularla ilgili bir komisyon çalışması yapılacağı, çalışmaların sonucunun basın aracılığı ile açıklamalar yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesinin sağlanacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı ile ilgili konularda yapılan çalışma ve önlemlerin daha da artırılacağı belirtildi.