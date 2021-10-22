SAĞLIKÇILAR AŞI YAPACAK KİMSE BULAMIYOR

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Akyazı’da COVİD 19 aldı başını gidiyor. Her geçen gün yakalananların ve vefat edenlerin sayısında
Bu haber 2021-10-22 00:58:01 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da COVİD 19 aldı başını gidiyor. Her geçen gün yakalananların ve vefat edenlerin sayısında artış var ama her ne hikmetse Akyazılılar hiç aldırış bile etmiyor. Kuşkusuz bu vurdumduymazlık hastalanan ve ölenlerin sayısını arttırıyor.

İlçe Sağlık teşkilatı COVİD’le mücadelede üstün gayret gösteriyor. Sağlık teşkilatı kendi kuruluşlarının yanı sıra istenilen her yere zaman geçirmeden ulaşıp aşı olmak isteyenleri aşılıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çarşı içinde kendilerine tahsis edilen bir ofiste her gün aşı yapıyor. Akyazı belediyesi de kendilerine her konuda destek veriyor. 14.00/16.00 saatleri arasında sürdürülen aşılamada maalesef sağlıkçılar istedikleri hedefe ulaşamıyorlar. Bu durum hem onları üzüyor hem de aşı olmayıp ortada dolaşanlardan kaçan aşı olmuşları üzüyor.

Sağlıkçıların tek isteği var. O da vatandaş gelsin hemen istediği aşılarını yapalım diyorlar.  Bugün Çarşamba Akyazı’nın pazarı. Pazar olması nedeniyle de çarşı içi kalabalık oluyor. Sağlıkçılarda bugün bir kıpırdanma oldu bizde sevindik inşallah devam eder diyorlar. Bizde inşallah diyoruz ve aşı olmayan Akyazılıları aşı olmaya davet ediyoruz. 

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