HARUNUSTA MUHTARI MEVLÜT GEDİK “YAYLAMIZ YOK BİZ DE YAYLA İSTERİZ”

MHP İlçe teşkilatı Pandemi sonrası başlattığı mahalle gezilerine Harunusta Mahallesi ile devam etti.

Bu haber 2021-10-22 00:36:52 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

MHP İlçe teşkilatı Pandemi sonrası başlattığı mahalle gezilerine Harunusta Mahallesi ile devam etti.

İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Dedecan’la birlikte Harunusta mahallesinde Muhtar Mevlüt Gedik’e misafir olan MHP heyeti ziyaret amaçlerını vatandaşlarımızla seçimden seçime bir araya gelen bir anlayışla değil, daima iç içe olma anlayışıyla hareket ediyoruz . Her hafta bir mahallemizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızla siyaset için değil dost meclislerine ortak olmak şeklinde açıkladılar.

Heyet ilk olarak belediye meclisinde komisyon ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyenin borçlarının mahsuplaşma şeklinde ödenmesi konusunda açıklamalarda bulunuldu

Mahalle Muhtarı Mevlüt Gedik ilçeye giriş noktalarının dikkati çekecek şekilde gerekli ışıklandırma ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması talep etti. Ayrıca Harunusta mahallesine ait olan, eskiden futbol sahası olarak hizmet veren 13.000 m2’lik alana 2022 yılı yatırım programı dahline alınarak, arazi üzerinde bulunan sıcak su kaynağınıda değerlendirecek şekilde sosyal tesis ( konaklama – mesire alanı – futbol – voleybol – basketbol vb. imkanlara sahip ) inşa edilmesi mahalle halkı tarafından talep edilmektedir. Bu talebimizin de yetkili makamlara iletmenizi bekliyoruz diyen muhtar Gedik Çevremizdeki Alaağaç, Pazarköy , Güzlek ve Yeniköy mahallelerinin hepsinin yaylası olduğu ancak onlarla aynı durumda olduğumuz halde bize yayla tahsis edilmedi. Biz ormanı koruduk. Yaylaları olan mahalleler buraları amacı dışında kullanarak talan ettiler. Bütün bunlara göz yumuldu. Yaylalarımız adeta başka yerlerden gelenlerin istilasına uğradı. Biz de haklı olarak mahallemize yayla alanı tahsis edilmesini yetkililerden bekliyoruz. Diyerek mahallelerine yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.