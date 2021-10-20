AKYAZI’DAKİ TRAFİK KARMAŞASI VATANDAŞI BUNALTTI

Oto Park sorunu Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Akyazı İlçesinde de sorun. Yeterli otopark

Bu haber 2021-10-20 13:50:56 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Oto Park sorunu Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Akyazı İlçesinde de sorun. Yeterli otopark olmadığı için araçların cadde veya sokaklara gelişi güzel park yapılması nedeniyle trafiğin çekilmez bir hal aldığı hususunda görüş birliği içinde olan Akyazılılar, trafik sıkışıklığının ve keşmekeşliğin ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasını istiyorlar.

Araçların gelişigüzel park yapıyor olmalarından kaynaklı olarak yaşanmakta olan sorun birçok caddede olduğu gibi PTT önünden geçen caddede de yaşanmaktadır diyen Akyazılılar, bu cadde üzerinden her gün ve özellikle de haftanın pazarı olması nedeniyle Çarşamba günleri yoğun bir şekilde araç geçişinin olduğuna dikkat çeken Akyazılılar, bir taraftan yoğun trafik, diğer taraftan da sağlı sollu park. Hal böyle olunca da keşmekeşlik ve sıkışıklık kaçınılmaz oluyor diyerek İlçenin yeni Emniyet Müdürü ile Belediye başkanına “bizi bu keşmekeşlikten kurtarın” çağrısı yapmayı ihmal etmediler.

Sürekli olarak bu caddeden geçmek zorunda olan Kuzuluk, Taşburun ve Küçücek Kooperatiflerine ait toplu taşıma araç sürücüleri de bu cadde üzerinde trafiğin sıkışmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. İnanın bu cadde üzerinden geçmek bizim için zül diyen bahse konu kooperatiflere bağlı araç sürücüleri de caddeler üzerindeki otoparkların düzenli hale getirilmesi ve trafik akışının sağlanması için tedbir alınmasını istediler.