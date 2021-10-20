SOSOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZTÜRK BİRLİK VE ODA BAŞKANLARINI AĞIRLADI

SESOB yönetim kurulu üyesi de olan Akyazı Manifatura ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk,

Bu haber 2021-10-20 13:48:02 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

SESOB yönetim kurulu üyesi de olan Akyazı Manifatura ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, SESOB Birlik başkanı Hasan Alişan ve Birlik yönetim kurulu üyeleri ile Akyazı’da faaliyette olan SESOB’a bağlı Oda başkanlarına bir akşam yemeği verdi.

Akyazı Şerefiye Alabalık tesislerinde verilen ve neşe içinde bol sohbetli geçen yemek sonrası konuşan Akyazı Manifaturacılar ve Kavaflar Odası Başkanı ve SESOB yönetim kurulu üyeli İsmet Öztürk, Birlik yönetimi olarak aldığımız karar gereği her ay bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımız bu daveti yapıyor. Bu ayda sıra bendeydi bende davetimi yaptım. Yaptığım davete icabet eden Birlik başkanımız Hasan Alişan başta olmak üzere Birlik yönetim kurulu üyesi ve Oda başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.