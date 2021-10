SAİGSTER KONGREYE HAZIRLANIYOR

Kısa adı SAİGSTER olan Sakarya İş sağlığı ve İş güvenliği ve araştırma

Bu haber 2021-10-20 13:36:47 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı SAİGSTER olan Sakarya İş sağlığı ve İş güvenliği ve araştırma Derneği Aralık ayında yapacağı olağan genel kurul toplantısı için hazırlıklara başladı.

Pandemi dolayısı ile zamanında yapılamayan olağan kongre ve kuruluşundan bu güne kadar derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve kongreye kadar izlenecek yolu belirlemek üzere bir toplantı düzenlendi.

Akyazı HARDAL Cafede Dernek Başkanı Semra Kara başkanlığında düzenlenen toplantıya Dernek yönetiminden bazı üyeler katıldı.

Başkan Kara üyeleri bilgilendirirken şunları söyledi.

Aralık ayı içerisinde yapılacak olan Genel Kurul öncesi toplantısını gerçekleştirmiş olan Sakarya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği ( Saisgder ) toplantıda yapmış olduğu çalışmalar ve Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ulusal ve uluslararası Seminerlere katılım sağladık dedi ve gelecekteki yapacağı projelerden de bahsetti. Önlemenin ödemekten ucuz olduğunu , yapılan ve yapılması planlanan her işte önce can güvenliğinin önemli olduğunu ve işin yürütümündeki planlara iş güvenliğinin de dahil edilmesinin önemini vurguladı. Kamu oyunda ve toplumda bu bilinci yaymak İçin gönüllü olarak profesyonellerden oluşan ve can güvenliğine önem veren gönüllüleri ile birlikte eğitimlerine başlayacağını gündeme getirdi.

Saisgder Yönetim Kurulu Başkanı Semra KARA Yönetim Kurulu ve Üyelerine toplantıya katılım sağladıkları için teşekkür etti.