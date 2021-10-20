DOKURCUN’LU İTFAİYECİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Akyazı Dokurcun Yeniköy Mahallesinden olup İstanbul Bağcıcılar İtfaiye gurup

Bu haber 2021-10-20 10:34:39 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.