DOKURCUN’LU İTFAİYECİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Akyazı Dokurcun Yeniköy Mahallesinden olup İstanbul Bağcıcılar İtfaiye gurup amirliğinde çalışan yakalandığı amansız hastalığı sonucu hayatını kaybeden Gürkan Sağlam Akyazı Dokurcun’da toprağa verildi.
Aslen Akyazı Dokurcun Yeniköy Mahallesinden olup İstanbul belediyesi Bağcılar İtfaiye amirliğinde çalışan yakalandığı Omurilik kanseri nedeniyle tedavi gören 35 yaşında 2 Çocuk babası Gürkan Sağlam hayatını kaybetti.
Gürkan Sağlam’a Bağcılar İtfaiye gurup amirliğinde alınan helallik sonrası baba ocağı olan Akyazı Dokurcun Yeniköy Mahallesine uğurlandı.
Gürkan Sağlam’ın cenazesi Dokurcun Yeniköy Camiinde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy aile mezarlığında toprağa verildi